Bayern-Niederlage mit Laimer gegen Man City

Bayern München hat den ersten Härtetest in der Vorbereitung auf die kommende Saison verloren. Der deutsche Fußball-Meister musste sich am Mittwoch zu Beginn der Asien-Reise in Tokio Manchester City mit 1:2 (0:1) geschlagen geben. James McAtee (21.) brachte den Champions-League-Sieger in Führung, nach dem Ausgleich durch Bayerns Sturmjuwel Mathys Tel (82.) schoss Aymeric Laporte (86.) die Elf von Pep Guardiola vor 65.000 Zuschauern zum Sieg.

BILD: SN/APA/AFP/KAZUHIRO NOGI Bayern verlor ersten echten Test gegen ManCity

ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer, der im Sommer von RB Leipzig geholt worden war, bildete in der ersten Halbzeit mit Joshua Kimmich das defensive Mittelfeldduo. Zur Halbzeit tauschte Trainer Thomas Tuchel komplett durch. Zum Einsatz kam auch der Ex-Salzburger Sadio Mané, der aber vor dem Abschied aus München steht. Der Club Al-Nassr aus Saudi-Arabien, für den auch Cristiano Ronaldo spielt, lockt den 31-jährigen Stürmer aus dem Senegal mit viel Geld. Als Ablöseforderung soll eine Summe von 30 Millionen Euro im Raum stehen.