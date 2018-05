Bayern-Präsident Hoeneß schließt großen Sommertransfer aus

Vereinspräsident Uli Hoeneß hat einen großen Transfer beim FC Bayern München in diesem Sommer ausgeschlossen. "Wir werden nix mehr investieren, sondern werden unsere Spieler dazu bringen, besser zu spielen", sagte Hoeneß am Sonntag am Rande des Empfangs auf dem Münchner Rathausbalkon.

SN/APA (AFP)/CHRISTOF STACHE Hoene§ will mit vorhandenen Spielern arbeiten und keine zukaufen