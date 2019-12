Bayern-Schützenfest gegen Bremen, Leipzig vorerst an Spitze

Borussia Dortmund und Bayern München sind mit klaren Siegen in der deutschen Fußball-Bundesliga in Schlagdistanz zur Spitze geblieben. Der Tabellendritte Dortmund gewann am Samstag bei Mainz 4:0, die Bayern montierten Werder Bremen 6:1 ab. Leipzig übernahm mit einem 3:0-Sieg in Düsseldorf vorerst die Tabellenführung. Erst am Sonntag tritt Tabellenführer Mönchengladbach in Wolfsburg an.

SN/APA (dpa)/Sven Hoppe Bayernjubel beim 6:1-Kantersieg gegen Werder Bremen