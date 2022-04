Bayern siegen 1:0 - Tore von Ljubicic und Onisiwo

Bayern München ist nach dem enttäuschenden Auftritt im Champions-League-Viertelfinal-Hinspiel bei Villarreal am Samstag in der deutschen Fußball-Bundesliga auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Der überlegene Tabellenführer mühte sich mit dem in der 57. Minute eingewechselten Marcel Sabitzer im Heimderby gegen den FC Augsburg zu einem 1:0-Erfolg. Beim 3:2-Heimsieg des 1. FC Köln gegen den FSV Mainz 05 trugen sich Dejan Ljubicic bzw. Karim Onisiwo in die Schützenliste ein.

SN/APA/dpa/Federico Gambarini Onisiwos Treffer war am Ende zu wenig