Bayern-Star Lewandowski fällt für Polen-Länderspiel aus

Weltfußballer Robert Lewandowski muss nach Angaben des polnischen Fußball-Verbandes eine verletzungsbedingte Pause von einigen Tagen einlegen. Der Stürmerstar von Bayern München fällt damit für das WM-Qualifikationsspiel Polens am Mittwoch in London gegen England aus. Der 32-Jährige kehrt zur Behandlung der Blessur zu seinem Club zurück, sein Einsatz im Bundesliga-Spitzenspiel am Samstag (18.30 Uhr) bei RB Leipzig gilt als fraglich.

Erste Untersuchungen ergaben eine Bänderverletzung im rechten Knie