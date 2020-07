Bayern-Trainer Flick sieht Triple als neues Ziel

Hansi Flick hat bei der Übergabe von Meisterschale und DFB-Pokal im Museum des FC Bayern die Krönung der komplizierten Corona-Saison mit dem Triple als nächste Aufgabe formuliert. "Ich freue mich schon wieder, mich nach dem Urlaub mit der Mannschaft auf das nächste Ziel vorbereiten zu können - das ist natürlich das Finale der Champions League", sagte der Trainer der Münchner am Montag.

Zunächst steht für seine Fußball-Profis ein knapp zweiwöchiger Kurzurlaub bevor. Die Königsklasse soll wegen der Coronavirus-Pandemie im August in Lissabon in Turnierform beendet werden. Dabei werden Viertelfinale und Halbfinale in nur einer Partie ausgetragen. "Wir wissen, dass solche One-Act-Spiele nicht ganz so einfach sind. Du musst auf den Punkt fit sein", meinte Flick zum Modus.

Das Endspiel ist auf den 23. August terminisiert. Die Bayern müssen nach einem 3:0-Hinspielsieg gegen Chelsea erst noch das Achtelfinal-Rückspiel gegen den Premier-League-Club bestreiten.

Quelle: Apa/Dpa