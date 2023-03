Bayern-Trainer Thomas Tuchel setzt im Schlager gegen Dortmund auf "unfaire Aufstellung"

Neo-Coach Thomas Tuchel soll Bayern München gegen Dortmund zurück an die Spitze führen.

Thomas Tuchel betritt bei seiner Rückkehr nach Deutschland gleich die große Bühne. Mit Neo-Club Bayern München empfängt der Startrainer, der während der Länderspielpause das Amt von Julian Nagelsmann übernahm, am Samstag (18.30 Uhr/live Sky) seinen Ex-Verein Borussia Dortmund - und Fußballfans in der ganzen Welt können mitfiebern. Das Gipfeltreffen der beiden aktuell besten Teams wird in mehr als 200 Ländern live übertragen. Zudem wird der Klassiker unter anderem in den USA, Mexiko, Brasilien, Argentinien, Thailand, Indonesien, China und Nigeria auf öffentlichen Plätzen gezeigt.

Das Duell ist auch sportlich brisant: Dortmund führt die Tabelle mit einem Punkt Vorsprung vor den Bayern an. "Wir sind nicht Meister, wenn wir gewinnen, aber das Spiel hat eine Signalwirkung", sagt Tuchel, der am Freitag erstmals mit seinem (beinahe) kompletten Kader trainieren konnte. Nur die Langzeitausfälle Manuel Neuer und Lucas Hernández sowie Mathys Tel (Muskelverletzung) fehlten. "Jeder hat Bock, jeder möchte sich zeigen. Wir können aus dem Vollen schöpfen. Und wir wollen gewinnen", sagt Tuchel. Die erste Woche beim neuen Verein habe sich angefühlt wie ein Monat Arbeit. Der für seine bewusst heraus- und überfordernde Trainingsgestaltung bekannte 49-Jährige, der zuletzt bei Paris Saint-Germain und Chelsea London tätig war, wollte seine neuen Kicker noch nicht "überfrachten". Bayern München und seine Spieler beeindrucken auch Tuchel. "Es sind viele Spieler hier, die ich schon immer mal trainieren wollte", betont er - und stellt schon jetzt in Aussicht: "Es wird eine sehr unfaire Aufstellung werden, weil ich mich auf meinen ersten Eindruck verlassen muss." Zu seinem Vorgänger Nagelsmann habe er nicht Kontakt aufgenommen.

Der in der Verfolgerrolle nicht geübte Rekordmeister baut auch auf den Heimvorteil. Die vergangenen acht Partien gegen den BVB gewannen die Münchner mit einem Torverhältnis von 33:6. Auch Tuchel hat schlechte Erinnerungen: 2015 ging er als BVB-Coach 1:5 unter, 2017 setzte es eine 1:4-Pleite. Die Dortmunder jubelten zuletzt 2014 über einen Sieg bei den Bayern.

Für Dortmunds Trainer Edin Terzic, dessen Team im neuen Jahr noch keine Niederlage kassiert hat, ist die Vorbereitung seiner Mannschaft durch den Trainerwechsel komplizierter geworden. "Natürlich verändert das ein bisschen was in der Gegnervorbereitung", sagt Terzic. "Durch den Trainerwechsel weiß man nicht genau, inwieweit Thomas Tuchel anknüpfen wird an das, was Julian Nagelsmann gespielt hat in den letzten Wochen, oder ob er da komplett eine neue Idee reinbringt. Was sich aber nicht verändert hat, ist, dass sie weiter einen Top-Trainer auf der Bank haben und eine Top-Mannschaft auf dem Platz haben."

Terzic kann im Gegensatz zum 6:1-Sieg gegen Köln am vergangenen Spieltag wieder auf Stammkeeper Gregor Kobel, Offensivmann Julian Brandt, Mittelfeldspieler Salih Özcan sowie die beiden Stürmer Karim Adeyemi und Youssoufa Moukoko bauen. Zudem kehrt Nationalspieler Emre Can nach einer Gelbsperre ins Team zurück.