Bayern und Dortmund siegten - Onisiwo-Tor bei Mainz-Sieg

Der FC Bayern hat seinen Vorsprung in der deutschen Fußball-Bundesliga zumindest für wenige Stunden auf drei Punkte ausgebaut. Der Titelverteidiger gewann am Samstag daheim gegen Bochum 3:0, neuer erster Verfolger war vorerst Dortmund nach einem 2:0 bei Werder Bremen. Union Berlin würde mit einem Auswärtssieg gegen RB Leipzig im Abendspiel wieder bis auf einen Zähler an die Münchner heranrücken. Karim Onisiwo gelang beim Heim-3:1 von Mainz gegen Augsburg ein Tor.

SN/APA/dpa/Peter Kneffel Problemloser Bayern-Sieg gegen Bochum