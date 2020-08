Bayern-Verteidiger Boateng erlitt Muskelfaserriss

Bayern-Verteidiger Jerome Boateng hat sich im Finale der Fußball-Champions-League am Sonntagabend gegen Paris Saint-Germain einen Muskelfaserriss im rechten hinteren Oberschenkel zugezogen. Wie der Münchner Triple-Sieger am Dienstag mitteilte, ergab dies eine Untersuchung am Montag durch die Vereinsärzte. Der Innenverteidiger absolviert nun in seinem Urlaub ein Reha-Programm.

SN/APA (AFP)/LLUIS GENE Boateng hatte sich im Finale früh verletzt