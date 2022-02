Bayerns Chaos-Abwehr lässt Red Bull Salzburg vom Aufstieg träumen

Die Red-Bull-Arena ist bereits ausverkauft und Bayern München zeigte beim 2:4 in Bochum eine ganz schwache Leistung in der Defensive: Salzburg wittert im Achtelfinale seine Chance.

Das Hinspiel im Achtelfinale zwischen Red Bull Salzburg und Bayern München am Mittwoch in der Bullen-Arena kann zu einem ganz heißen Tanz werden. Die Bayern sind zwar auch nach der 2:4-Pleite in der Liga in Bochum Favorit. Aber wenn es ein krasser Außenseiter wie Bochum schaffen kann, die Münchner in vielen Phasen ganz schlecht aussehen zu lassen, dann dürfen auch die Salzburger von einer Sensation träumen.

Während sich Red Bull Salzburg beim 2:1 am vergangenen Freitag in Wien ...