Bayerns Liga-Neustart war glanzlos, aber erfolgreich

Drei Pflichtpunkte, mehr aber auch nicht. Bayern Münchens Trainer Hansi Flick war nach dem verdienten wie glanzlosen 2:0-Erfolg beim 1. FC Union Berlin am Sonntag von jeglicher Euphorie weit entfernt. Dafür stimmten beim Neustart der deutschen Fußball-Bundesliga am Wochenende weder die Leistung noch der Rahmen in der sonst so stimmungsvollen Alten Försterei.

SN/APA (AFP)/HANNIBAL HANSCHKE Der Titelanwärter entführte drei Punkte aus der Alten Försterei