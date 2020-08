Bayerns Triple-Helden retour - Wasserfontäne zur Begrüßung

Die Triple-Helden des FC Bayern sind wieder in München. Nach dem Triumph in der Fußball-Champions-League landete die Maschine aus Lissabon mit David Alaba und Co. an Bord am Montagnachmittag auf dem Flughafen der bayerischen Hauptstadt. Mit Wasserfontänen wurde der Flieger der Münchner begrüßt.

SN/APA (dpa)/Peter Kneffel Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nahm den Tross in Empfang