Begeisterte Tottenham-Fans bejubelten Bales Ankunft

Der walisische Fußballstar Gareth Bale ist unmittelbar vor seinem Wechsel zu Tottenham Hotspur in London von begeisterten Fans empfangen worden. Der Sender Sky Sports News zeigte am Freitag, wie die Spurs-Anhänger euphorisch jubelten und applaudierten, als der 31-Jährige in einer Limousine am Trainingsgelände von Tottenham vorgefahren wurde.

SN/APA (AFP)/DAVID MIRZOEFF Bale hatte bei Tottenham seine bisher beste Zeit