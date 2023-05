Bei der Frauen-Fußball-WM droht ein Blackout

Elf Wochen vor dem Start zur Frauenfußball-WM in Australien und Neuseeland kämpft der Fußball-Weltverband FIFA noch um TV-Übertragungen der großen europäischen Nationen. Es geht ums Geld.

SN, drob

Die Zeit drängt. Die Fußball-WM der Frauen in Neuseeland und Australien beginnt am 20. Juli und noch legen sich viele europäische TV-Sender quer. Noch vor einer Woche hat FIFA-Präsident Gianni Infantino im Poker um die TV-Recht beklagt, dass er zu geringe Angebote bekommen habe. Im schlimmsten Fall könnte es im Sommer in vielen Ländern ein TV-Blackout rund um die Frauen-WM geben. "Die Angebote der Sender, besonders aus den fünf großen europäischen Ländern, sind immer noch sehr enttäuschend und einfach nicht akzeptabel", schrieb der Chef des Weltverbands bei Instagram. Infantino benannte die Länder nicht konkret, aber es geht vermutlich um die wichtigen Märkte in Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien sowie England.

Gut elf Wochen vor Beginn der WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) ist auch in Deutschland noch unklar, wer das Turnier im Fernsehen übertragen wird. Die FIFA hatte zuletzt auf ein bisher erfolgloses Ausschreibungsverfahren für die Rechte verwiesen. "Es ist unsere moralische und rechtliche Verpflichtung, die Frauen-WM nicht unter Wert zu verkaufen", schrieb Infantino. "Deshalb werden wir gezwungen sein, die Frauen-WM in den großen fünf europäischen Ländern nicht zu übertragen, sollten die Angebote weiter nicht fair bleiben", so Infantino. Dabei argumentierte er, dass die FIFA ihre Zahlungen (Prämien und Organisationskosten) bei der WM um ein Drittel von 2019 auf 152 Millionen US-Dollar (139 Millionen Euro) anhebe. Die Einschaltquoten für die WM der Frauen würden bei 50 bis 60 Prozent der Quoten bei Männer-Turnieren liegen. Die Angebote der Sender seien jedoch 20 bis 100 Mal niedriger.

Vor allem ein entsprechendes Angebot aus Deutschland fehlt noch. Eine der wichtigsten Märkte und Quotenbringer. Die EM im vergangenen Jahr in England war bei den Deutschen ein Quoten-Hit: Die Live-Übertragung vom Finale zwischen Deutschland und England (1:2) im Wembleystadion war mit 17,952 Millionen Zuschauern die am meisten gesehene Fernsehsendung des gesamten Jahres.

2023 zählt Deutschland wieder zu den Titelanwärterinnen und nicht nur deshalb hat sich vergangene Woche die deutsche Politik ins Spiel gebracht und Druck gemacht: Außenministerin Annalena Baerbock setzte einen dringenden Appell an die öffentlich-rechtlichen TV-Sender: "Das Eine ist die FIFA, an die wir eindringlich appellieren können, das Andere sind die öffentlich-rechtlichen Sender", sagte Baerbock.

Woran spießt es sich noch? Nach einer Recherche des deutschen Magazin "kicker" haben ARD und ZDF bei der Herren-WM 2018 in Russland 218 Millionen Euro gezahlt, 214 Millionen Euro für das Turnier 2022 in Katar. Aktuell liegt das Angebot der deutschen Sender für die Frauen-WM bei fünf Millionen Euro, also weniger als drei Prozent der für die beiden letzten Männer-Weltmeisterschaften gezahlten Summen. Etwas großzügiger zeigt sich Großbritannien, das acht Millionen Euro vorgelegt hat. Die FIFA fordert mindestens zehn Millionen Euro von den jeweiligen Sendern. Infantino spricht von einer "moralischen und rechtlichen Verpflichtung, die Frauen-WM nicht unter Wert zu verkaufen".

Sollte es zu einem TV-Blackout bei der Frauen-WM ab 20. Juli geben, dann wäre es für die Sportart insgesamt ein schwerer Rückschlag. Gerade seit der EM wurde in europäischen Ligen ein Zuschaueraufschwung registriert. Die TV-Anstalten haben auch die Champions League entdeckt. Allerdings sind die Anpfiffzeiten der WM in Australien und Neuseeland wegen der Zeitverschiebung für Europas TV-Anstalten äußerst ungünstig: Gespielt wird zumeist in der Nacht zwischen drei und neun Uhr, viele Spiele werden auch zur Mittagszeit angepfiffen. Das Finale am 20. August beispielsweise um 12 Uhr.

Dennoch: Insgesamt 150 Länder weltweit haben die Übertragungsrechte schon erworben. Die FIFA hat für die WM das Preisgeld für die teilnehmenden Nationen auf 100 Millionen Euro erhöht, was in etwa einer Verdreifachung der bei der WM 2019 in Frankreich bezahlten Prämien entspricht. Bei der WM der Männer in Katar wurden 400 Millionen Euro an Preisgeldern ausgeschüttet. Das macht Hoffnung auf eine TV-Übertragung des Großereignisses.

Was plant der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Österreich? Der ORF überträgt nach eigenen Angaben einen Großteil der Spiele der Frauen-WM. Live oder als Highlight-Zusammenschnitt. Über den Preis gibt es keine Angaben. Kommuniziert wurde noch nicht, ob es eine Kooperation mit Servus TV geben wird.