Bei der WM im Blickpunkt: Red Bull Salzburg kann mit 45 Millionen Euro rechnen

Für Red-Bull-Salzburg-Stürmer Noah Okafor stehen die Chancen nicht schlecht, mit der Schweiz gegen Portugal das Achtelfinale zu überstehen. Dieses hat sein Clubkollege Strahinja Pavlovic zwar verpasst, aber auch der Serbe ist begehrt. Transfers stehen bevor, und Salzburg winkt der nächste Geldregen.

Auch Matthias Jaissle, der Trainer von Red Bull Salzburg, wird im Trainingscamp auf Malta am Dienstag die WM wieder genau verfolgen. In der Gruppenphase sah der Deutsche seinen Schützling Strahinja Pavlović in der Abwehr der Serben ganz stark auftreten. Mit seinen "Monstergrätschen" spielte sich der Innenverteidiger in viele Notizbücher von Clubs aus den europäischen Topligen. Allerdings verpassten die Serben den Einzug in das Achtelfinale. In diesem steht mit Noah Okafor ein Stürmer der Bullen und fordert mit der Schweiz die ...