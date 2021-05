Bei Red Bull Salzburg beginnt der Kampf um die Nummer eins: Was Stankovic Trainer Marsch prophezeite

Die Karten werden mit dem neuen Trainer Matthias Jaissle wohl neu gemischt. Cican Stankovic und Nico Matl duellieren sich um den Platz im Tor von Red Bull Salzburg.

Unter Trainer Jesse Marsch war Cican Stankovic die klare Nummer eins im Tor von Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg. Das könnte sich in der nächsten Saison schon ändern, denn bei den Bullen löst der Deutsche Matthias Jaissle Marsch, der zu RB Leipzig wechselt, als Cheftrainer ab. Da werden schon auch die Karten im Team neu gemischt. Und Jaissles Landsmann Nico Mantl, der unter Marsch am Sonntag beim LASK seine erste Chance in der Startformation beim Meister erhielt, wird den Kampf um die Nummer eins im Tor des Serienmeisters aufnehmen. Knapp über zwei Millionen Euro haben die Salzburger in der vergangenen Wintertransferzeit an Unterhaching überwiesen, um Mantl zu holen. Angesichts der hohen Transfersumme, die für einen Torhüter aus der dritten Liga bezahlt wurde, müssen die Bullen von der Qualität des 20-Jährigen voll überzeugt sein. Mantl wird sich nicht damit begnügen, beim Meister nur die Nummer zwei zu sein.

Stankovic wird es verschmerzt haben, dass er beim LASK auf der Ersatzbank saß. Am Samstag beim Ligafinale, wenn 3000 Fans die Bullen in der Red-Bull-Arena bei der Übergabe des Meistertellers feiern, wird Stankovic seinen Platz aber nicht räumen. Das würde der 28-Jährige Trainer Marsch, den er nach dem Titelgewinn zum Schmunzeln brachte, nicht verzeihen. Stankovic hatte Marsch in die Arme genommen und mit einem Lächeln gemeint: "Feier noch schön, kann sein, dass es vielleicht dein letzter Titelgewinn war."