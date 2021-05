Bei Red Bull Salzburg Dauerbrenner, erfüllt sich Andreas Ulmer einen Lebenstraum

Salzburgs Serienmeister Andreas Ulmer musste 35 Jahre alt werden, um bei einem Fußball-Großereignis für Österreich zu spielen.

. Mit einem sehr guten Gefühl ist Andreas Ulmer am Donnerstag ins Trainingscamp der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft in Bad Tatzmannsdorf eingerückt. Kein Wunder, zeigte sich der Routinier von Meister Red Bull Salzburg in den vergangenen Wochen doch in starker Form. Mit dem Double in der Tasche lässt es sich auch konzentrierter und emotionaler auf die bevorstehende Europameisterschaft vorbereiten. Im Gespräch mit den "Salzburger Nachrichten" erklärte der 35-Jährige, dass er bei der EM nicht nur dabei sein will.

Stolz

