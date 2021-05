Bei Red Bull Salzburg entfiel der Boxkampf Marsch gegen Berisha

Salzburg-Stürmer Mërgim Berisha verweigerte seinem Trainer Jesse Marsch nach seiner Auswechslung gegen Rapid den Handschlag. Ähnliches ereignete sich in Mailand. Der Vorfall wurde bei Inter aber anders aufgearbeitet als in Salzburg.

Wie Red Bull Salzburg hat sich auch Inter Mailand schon den Meistertitel gesichert. Da wie dort wurde ausgelassen gejubelt. Da wie dort gab es aber auch trotz bester Stimmung über den Titelgewinn nach Auswechslungen reichlich Emotionen. Beim Duell Inter gegen AS Rom nahm Inter-Trainer Antonio Conte seinen Topstar Lautaro Martínez nach 77 Minuten vom Platz, obwohl er ihn erst zum Ende der ersten Hälfte eingewechselt hatte. Der Argentinier fand das gar nicht witzig und zeigte das auch, verweigerte dem Trainer den Handschlag. Was bei anderen Clubs unter den Teppich gekehrt wird, um Unruhe zu vermeiden, löste man in Mailand etwas anders, mit einem Augenzwinkern. Dort wurde beim Training am Folgetag kurzerhand ein Show-Boxkampf zwischen den Streithähnen organisiert. Am Ende lagen sich Conte und sein Angreifer in den Armen und der Haussegen hängt wieder gerade, wenn er denn überhaupt schief hing.

"Nein, Boxkampf haben wir keinen angesetzt", sagte Salzburg-Trainer Jesse Marsch mit einem Lächeln. "Alles ist bestens. Wir haben über die Szene gesprochen. Der Vorfall ist abgehakt." Beim Meisterstück am vergangenen Mittwoch gegen Rapid hatte Marsch Angreifer Mërgim Berisha, der in den vergangenen Wochen mit ganz starken Leistungen überzeugt hatte, auch vorzeitig vom Platz geholt. Berisha war darüber auch wenig begeistert, würdigte Marsch beim Abgang keines Blickes und auch der Handschlag blieb aus.