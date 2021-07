Bei Red Bull Salzburg herrscht ein beinharter Kampf vor dem Testspiel-Hit

Salzburg-Trainer Matthias Jaissle muss die richtigen elf Spieler für den Saisonstart in der Liga am 23. Juli finden. Der Konkurrenzkampf um die Plätze ist groß.

Zum dritten Mal in Serie kann sich Fußballmeister Red Bull Salzburg in den beiden Play-off-Spielen im August für die Champions League qualifizieren. Aber schon am 28. Juli testet die Truppe von Trainer Matthias Jaissle würdig der Königsklasse. Fünf Tage nach dem Liga-Auftakt bei Sturm findet der Testspiel-Kracher gegen den spanischen Meister Atlético Madrid statt (Red-Bull-Arena, 19.45 Uhr, live auf Servus TV).

"Nach den tollen Emotionen, die uns gerade die Europameisterschaft wieder näherbringt, wollen wir mit diesem Duell allen heimischen Fußballbegeisterten ein ähnliches Erlebnis ermöglichen", sagte Salzburg-Geschäftsführer Stephan Reiter. In der vergangenen Gruppenphase der Königsklasse verloren die Salzburger beide Duelle gegen die Elf von Trainer Diego Simeone.

Zuvor geht es für die Bullen-Profis am Samstag im Test gegen Raków Częstochowa noch darum, sich für den Saisonstart gegen Sturm zu empfehlen. Vor allem im Mittelfeld auf der zentralen Position vor der Abwehr ist das Gedränge groß. Falls Trainer Jaissle mit einer Raute spielen lässt, gibt es für die Positionen mit Routinier Zlatko Junuzovic, Malis Nationalspieler Mo Camara, dem Brasilianer Bernardo, Youngster Nicolas Seiwald und Antoine Bernede gleich fünf Kandidaten. Keine Sorgen um einen Fixplatz muss sich Neuerwerbung Nico Capaldo machen. Der Argentinier überzeugte bisher im rechten Mittelfeld.