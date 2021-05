Bei Red Bull Salzburg steigt die Meisterparty als Abschiedsfest

Warum Fußballmeister Red Bull Salzburg am Samstag gegen die WSG Tirol zum Saisonabschluss noch einmal richtig Gas geben will und Routinier Alex Walke die Feier besonders genießen wird.

Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg, der sich zum achten Mal in Folge den Titel in der Bundesliga gesichert hat (siehe auch beiliegende Meisterbeilage und Meister-Extra auf sn.at/sport), hat in den vergangenen 36 Heimspielen in der Red-Bull-Arena zumindest jeweils ein Mal getroffen. Diesen Clubrekord will die Truppe von Trainer Jesse Marsch auch im letzten Saisonspiel am Samstag gegen die WSG Tirol bei der großen Meisterparty ausbauen. Diese wird aber auch zur Abschiedsfeier.

Es wird mit Sicherheit viele Emotionen auf dem grünen Rasen geben. Nicht nur, weil die Bullen den 3000 Fans, die in die Arena dürfen, den Meisterteller präsentieren werden, sondern auch deshalb, weil die Meistertruppe der Saison 2020/21 zerfällt. Trainer Jesse Marsch sitzt zum letzten Mal als Chefcoach auf der Trainerbank des Meisters. Der langjährige Co-Trainer René Aufhauser, der großen Anteil daran hatte, dass die Bullen unter Óscar García, Marco Rose und Marsch in sechs Saisonen sechs Meistertitel holten, gibt, wie auch Fränky Schiemer, seine Abschiedsvorstellung. Und es ist auch davon auszugehen, dass einige Bullenprofis wie Patson Daka, Enock Mwepu, Mërgim Berisha, André Ramalho oder Rasmus Kristensen den Club verlassen werden. Vor dem letzten gemeinsamen Abendessen im Skyboxen-Bereich der Red-Bull-Arena wollen sich die Meisterkicker noch einmal von ihrer besten Seite zeigen.

Jesse Marsch weiß, dass es am Samstag ein ganz schwieriges Spiel in emotionaler Hinsicht werden wird. Der US-Amerikaner, der sein Herz immer auf der Zunge getragen hat, erklärte, dass dieses Spiel schon besonders sein wird. "Ich glaube schon, dass viele Emotionen dabei sein werden. Es waren bereits in den vergangenen Tagen und Wochen viele berührende Momente dabei. Wenn man zurückdenkt, wo wir vor zwei Jahren waren und wo wir heute stehen, ist das wirklich ein Wahnsinn. Wir hatten dabei so viel Spaß und so viel Freude. Und das Schönste ist für mich, dass wir all das als Gruppe, als Team erreicht haben, wo so viele ihren Beitrag geleistet haben", sagte Marsch.

Die WSG Tirol kann sich jedenfalls auf eine hoch motivierte Bullentruppe einstellen, die auf dem Platz noch einmal alles abrufen will, was sie in den vergangenen Wochen ausgezeichnet hatte. Aus einem guten Grund, wie auch Marsch betonte: "Die Tiroler waren der erste Gegner, gegen den wir in der Meisterrunde verloren haben. Daran erinnern wir uns noch gut. Jetzt wollen wir vor unseren Fans und mit dem Meisterteller noch eine gute Leistung liefern und hoffen auf ein super Spiel zum Abschluss."

Auch Salzburg-Kapitän Andreas Ulmer ist noch einmal heiß darauf, ein Spektakel zu liefern. Vor allem deshalb, weil endlich wieder Fans im Stadion sind. Ulmer freut sich auch auf seine elfte Meisterehrung. "Wieder zwei Titel in dieser Saison gewonnen, das ist etwas ganz Besonderes", sagte der 35-jährige Routinier. Der Linksverteidiger sprach von einer konstant guten Saisonleistung des Teams. "Besonders in der Meisterrunde: Wie gierig wir noch waren, das war schon beeindruckend."

Ein anderer Dauerbrenner der Bullen, Torhüter Alexander Walke, verlängerte am Freitag seinen Vertrag noch einmal um ein Jahr, womit der 37-Jährige eine elfte Saison in Salzburg bestreiten wird. Feiern wird auch der Routinier am Samstag wie einer der Jungstars um Karim Adeyemi.