Beim Bullen-Gegner FC Brügge brodelt es

Beim 2:2 im Derby gegen Cercle bot der belgische Meister eine mäßige Europa-League-Generalprobe. Trainer Ivan Leko ist angezählt.

Höchst unterschiedlich verlief das Wochenende für Red Bull Salzburg und FC Brügge vor ihrem Europa-League-Duell am Donnerstag (21 Uhr, live in Puls 4). Während die Bullen Kräfte sammeln konnten, war der belgische Meister am Sonntag im hitzig geführten Stadtderby gegen Cercle Brügge gefordert. Beim 2:2 gelang FC-Stürmer Wesley ein sehenswertes Ferserltor zum 1:0. Rudelbildung und Prügelszenen auf dem Platz folgten wegen umstrittener Szenen in der Nachspielzeit nach dem Schlusspfiff.