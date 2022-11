Belgien mit verletztem Trio um Lukaku nach Katar

Belgien reist mit drei aktuell verletzten Spielern zur Fußball-WM nach Katar. Der um seine Fitness kämpfende Stürmerstar Romelu Lukaku von Inter Mailand ist im Aufgebot von Trainer Roberto Martinez ebenso dabei wie die Abwehrspieler Jan Vertonghen (Wadenprobleme) vom RSC Anderlecht und Thomas Meunier (Jochbeinbruch) von Dortmund. Der Mitfavorit auf den Titel baut wie erwartet auf seine Stars um Kevin de Bruyne oder Spielgestalter Eden Hazard.

Lukaku plagen in dieser Saison muskuläre Probleme im Oberschenkel, er hat nur vier Serie-A-Spiele und eine Champions-League-Partie für Inter bestritten. "Wie wir alle wissen, ist er nicht ganz fit. Wir haben aber erst eine Vorrunde und dann ab der K.o.-Phase ein neues Turnier. Und wir glauben, dass er aus medizinischer Sicht ab der K.o.-Runde eine wichtige Rolle für uns einnehmen kann", sagte Martinez am Donnerstag bei der Verkündung des 26-köpfigen Aufgebots.

Der Spanier rechnet dennoch damit, Lukaku bereits in der Gruppenphase in zumindest einem Spiel einsetzen zu können. In der Gruppe F treffen die seit Jahren als Geheimfavorit gehandelten Belgier auf Kanada, Marokko und Kroatien. Sollte es Lukaku nicht schaffen, haben die Belgier bis 22. November Zeit, einen Ersatzmann zu nennen. Am Tag darauf geht es gegen Kanada.

Hazard spielt bei Real Madrid in dieser Saison ebenfalls keine große Rolle. Trainer Carlo Ancelotti baut nicht mehr richtig auf den Offensivmann. Für Belgien soll der 31-Jährige aber wieder Glanzlichter setzen, wie Martinez anmerkte. "Eden kommt als Kapitän der Mannschaft, und er soll zeigen, welch unglaublicher Spieler er ist." Das einzige Fragezeichen, so Belgiens Teamchef, ist wie bei Lukaku die mangelnde Spielpraxis.