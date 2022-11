Belgien nach Test-Niederlage gegen Ägypten gewarnt

Eine unerwartete Testspiel-Niederlage vor der Fußball-WM hat in Belgien für Stirnrunzeln gesorgt. Der Zweite der FIFA-Weltrangliste musste sich am Freitag in Kuwait-Stadt gegen Ägypten mit 1:2 geschlagen geben. Die Ägypter um Liverpool-Star Mohamed Salah hatten sich nicht für die WM in Katar qualifiziert. Teamchef Roberto Martinez versuchte zu beschwichtigen. "Wir sollten dieses Spiel als Weckruf sehen. Es war ein echtes Trainingsspiel, aus dem man viel lernen kann."

SN/APA/AFP/YASSER AL-ZAYYAT Belgien muss sich steigern