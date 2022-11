Bierhoff sieht DFB-Team nicht als WM-Turnierfavorit

Für DFB-Direktor Oliver Bierhoff ist die deutsche Mannschaft bei der Fußball-WM in Katar "nicht der Turnierfavorit", aber gleichwohl ein Kandidat für den Titelgewinn. Entscheidend sei zunächst, gegen Japan gleich top ins Turnier zu starten. "Wir sind gewarnt, von der ersten Minute an voll fokussiert zu sein. Dann ist mit der Mannschaft alles möglich", sagte Bierhoff am Samstag in Al-Shamal.

SN/APA/dpa/Arne Dedert Bierhoff dämpft Erwartungen an DFB-Team