Bitteres Aus in der Champions League für Zinsberger und Wienroither

Der FC Arsenal unterlag am Montag im Halbfinale der Königsklasse nach Verlängerung mit 2:3 gegen Wolfsburg. Das Hinspiel hatte mit einem 2:2 geendet. Für die österreichische Torhüterin Manuela Zinsberger endete der Finaltraum, ihre ÖFB-Kollegin Laura Wienroither verletzte sich schwer.

Manuela Zinsberger war beim 2:3 durch Pauline Bremer in der 119. Minute chancenlos.

Finalgegner von Wolfsburg ist der FC Barcelona, das Endspiel steigt am 3. Juni in Eindhoven. Zinsberger und Wienroither wären die ersten Österreicherinnen in einem Finale der Women's Champions League gewesen.

Stina Blackstenius brachte Arsenal vor der Rekordkulisse von 60.000 Zuschauern im Emirates Stadium bereits in der 11. Minute in Führung und profitierte dabei von einem Missverständnis in der Wolfsburg-Abwehr. Jill Roord glich gegen ihren Exclub aus (42.), Zinsberger war bei dem Schuss von der Strafraumgrenze die Sicht verstellt. Die erneute Arsenal-Führung durch Blackstenius gleich nach Wiederbeginn wurde wegen einer Abseitsstellung annulliert.



Nach dem 2:1 für Wolfsburg durch einen Kopfball von Alexandra Popp nach einem Eckball (58., Zinsberger ohne Abwehrchance) standen alle Zeichen auf Aufstieg für den deutschen Meister. Doch Jennifer Beattie gelang eine Viertelstunde vor Schluss der erneute Ausgleich zum 2:2. Wenige Minuten danach sackte die eingewechselte ÖFB-Verteidigerin Laura Wienroither ohne Feindeinwirkung zusammen. Sie musste mit der Trage abtransportiert werden, es wird ein Kreuzbandriss vermutet. Für den Londoner Club musste bereits zuvor vier Stammspielerinnen nach Knieverletzungen vorgeben.

Obwohl personell und mit den Kräften am Ende, war Arsenal in der Verlängerung die gefährlichere Mannschaft. Kapitänin Katie McCabe traf mit einem abgerissenen Schuss die Querlatte (116.). Doch ein fataler Fehler von Lotte Wubben-Moy im Aufbau ermöglichte Wolfsburg doch noch das 3:2, Pauline Bremer schloss in der 119. Minute zum entscheidenden Tor ab.

Arsenal hatte im Viertelfinale gegen Bayern München (mit der Salzburgerin Sarah Zadrazil) die Oberhand behalten. Insgesamt war Österreich in der Runde der letzten Acht noch mit fünf Spielerinnen vertreten gewesen. Auch Carina Wenninger (mit AS Roma) und Marina Georgieva (mit Paris SG) mussten Abschied nehmen.