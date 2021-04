"Blutsbrüderschaft" will Neugestaltung der Super League

Die Pläne von zwölf europäischen Fußball-Topclubs für eine Super League sind zumindest fürs Erste krachend gescheitert. Trotz des Rückzugs der sechs involvierten englischen Vereine wollen die Initiatoren ihr umstrittenes Milliarden-Projekt aber offenbar in anderer Form durchziehen. "Wir schlagen einen neuen europäischen Wettbewerb vor, weil das bestehende System nicht funktioniert", hieß es in einem am Mittwoch verbreiteten Statement.

SN/APA/AFP/ADRIAN DENNIS Die Proteste englischer Fans waren aufs Erste erfolgreich