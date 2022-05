Borussia Dortmund trennt sich überraschend von Ex-Salzburg-Trainer Marco Rose

Borussia Dortmund hat sich überraschend nach nur einer Saison von Trainer Marco Rose getrennt. Dies sei das Ergebnis einer intensiven Saisonanalyse, teilte der deutsche Fußball-Bundesligist am Freitag mit. Unter dem früheren Salzburg-Trainer Rose beendete Dortmund die Saison als Zweiter acht Punkte hinter dem FC Bayern. In der Champions League und weiteren Pokalbewerben war früh Schluss.

Nachfolger wird laut "Sky" Roses Vorgänger Edin Terzic, der nach der Verpflichtung Roses als Technischer Direktor beim BVB fungierte. Roses Co-Trainer Alexander Zickler sowie die beiden Österreicher Rene Maric und Athletiktrainer Patrick Eibenberger verlassen die Dortmunder ebenfalls.

"Dieser Tag ist kein einfacher für uns alle, denn die gegenseitige Wertschätzung untereinander war, ist und bleibt groß", sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke laut Vereinsmitteilung. "Nach einer Saison, die aus unterschiedlichen Gründen unbefriedigend war, mussten wir feststellen, dass wir in vielen Teilbereichen nicht das Maximum aus unseren Möglichkeiten herausgeholt haben."

In der Champions League schied der BVB bereits nach der Vorrunde aus. In der anschließenden Qualifikation für die K.o.-Phase der Europa League scheiterte Dortmund am späteren Finalisten Glasgow Rangers. Im DFB-Pokal war nach dem Achtelfinale beim FC St. Pauli Schluss.

"Trotz einer schwierigen Saison mit vielen Unwägbarkeiten war ich von unserem Weg überzeugt", sagte Rose. "Während unseres Gespräches ist in mir der Eindruck gereift, dass die hundertprozentige Überzeugung aller Verantwortlichen nicht mehr vorhanden ist. Letztlich haben wir uns deshalb gemeinsam entschieden, die Zusammenarbeit zu beenden."

Erfolgreiche Zeit in Salzburg

In Salzburg feierte das Trainerteam große Erfolge. Nach dem Gewinn der Youth League im Jahr 2017 wurden Rose und sein Betreuerstab in die Kampfmannschaft der Bullen befördert. In seiner Zeit als Cheftrainer bis Sommer 2019 gewann Salzburg zwei Mal die österreichische Bundesliga, ein Mal den ÖFB-Cup und erreichte 2018 sensationell das Halbfinale in der Europa League. Dort scheiterte man erst in der Verlängerung an Olympique Marseille aus Frankreich.