Brasilien dreht Spiel gegen Venezuela, Argentinien Remis

Brasilien hat in der Südamerika-Qualifikation für die Fußball-WM 2022 die erste Niederlage abgewendet und damit weiter eine makellose Bilanz. Ohne den Gelb-gesperrten Superstar Neymar gewann der Rekordweltmeister gegen Venezuela in Caracas am Donnerstag (Ortszeit) nach 0:1 zur Pause noch mit 3:1. Argentinien mit Lionel Messi und Paraguay trennten sich in Asuncion torlos.

SN/APA/AFP/NORBERTO DUARTE Keine Tore in Asuncion