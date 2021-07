Brasilien nach 1:0 gegen Peru im Copa-America-Finale

Brasilien hat die Weichen für ein mögliches Traumfinale gegen Argentinien gestellt und Peru im Halbfinale der Copa America besiegt. Die Selecao um Superstar Neymar gewann die Partie im "Estadio Nilton Santos" in Rio de Janeiro am Montagabend (Ortszeit) mit 1:0 (1:0). Den Treffer erzielte der ehemalige Flamengo-Spieler Lucas Paqueta von Olympique Lyon in der 34. Minute, nachdem Neymar Samba mit der peruanischen Abwehr getanzt hatte.

Für den südamerikanischen Fußball nicht unübliche Szenen am Ende