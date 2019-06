Brasilien strebt bei Heim-Copa Ende der titellosen Zeit an

Gastgeber Brasilien startet auch ohne den verletzten Superstar Neymar als Favorit in die Copa America. Die "Selecao" bestreitet in der Nacht auf Samstag (2.30 Uhr MEZ) in Sao Paulo das Eröffnungsspiel des südamerikanischen Kontinentalturniers gegen Bolivien. Wie die Argentinier um ihren im Nationaltrikot auf einen Titel wartenden Topstar Lionel Messi haben auch die Brasilianer etwas gutzumachen.

SN/APA (AFP)/MIGUEL SCHINCARIOL Der Job von Tite ist laut Verband gesichert