Brasilien und Venezuela im Viertelfinale der Copa America

Nach Kolumbien haben am Samstag auch Brasilien und Venezuela das Viertelfinale der Copa America erreicht. Die Gastgeber der südamerikanischen Fußball-Kontinentalmeisterschaft setzten sich in Sao Paulo gegen Peru locker mit 5:0 (3:0) durch und sicherten sich so auch Platz eins in Gruppe A. Die zweitplatzierten Venezolaner besiegten Bolivien in Belo Horizonte 3:1 (1:0).

SN/APA (AFP)/MIGUEL SCHINCARIOL Gastgeber Brasilien überzeugte diesmal