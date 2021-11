Brasiliens Team feierte frühzeitig das WM-Ticket

Die Seleção qualifizierte sich als erstes südamerikanisches Team für die WM in Katar.

Rekordweltmeister Brasilien hat als erste Mannschaft in Südamerika die Qualifikation für die Fußball-WM 2022 in Katar geschafft. Die Seleção um Topstar Neymar gewann am Donnerstag in São Paulo gegen Kolumbien 1:0 (0:0). Das Siegestor erzielte Lucas Paquetá von Olympique Lyon in der 72. Minute nach Vorarbeit von Marquinhos und Zuspiel von Neymar.

Es war der elfte Sieg Brasiliens im zwölften Spiel. "Diese Qualifikation ist das Ergebnis unserer Arbeit, die wir in der Vergangenheit gemacht haben", meinte Paquetá. Teamchef Tite sagte, dass er bis zum Beginn der Weltmeisterschaft in rund einem Jahr "Stabilität, Kreativität, Tore und Siege" anstrebe. "Das ist Exzellenz. Das ist es, was uns antreibt. Wir müssen dem so nahe wie möglich kommen."

Seine Spieler feierten in der Umkleidekabine mit einer Fahne Katars und der brasilianischen Flagge, wie Neymar auf Instagram postete. Der Superstar wurde nach dem Spiel von einem Fan, der es auf den Rasen geschafft hatte, umarmt und in die Luft gehoben, ehe Sicherheitskräfte ihn vom Feld führten. Neymar blieb gelassen, drückte den Fan sogar kurz an sich.

Zuvor hatte Chile in Asunción mit 1:0 gegen Paraguay gewonnen und rückte damit auf den vierten Platz vor Kolumbien vor. Die Tabelle führt Brasilien (34 Punkte) vor Argentinien (25) und Ecuador an. Brasilien und Argentinien haben wegen des Coronaeklats von São Paulo ein Spiel weniger als die anderen Mannschaften der Südamerika-Gruppe. Ihre Partie im September war nach wenigen Minuten abgebrochen worden, weil brasilianische Gesundheitsbeamte drei für englische Clubs spielende Argentinier wegen angeblicher Verstöße gegen die Coronabestimmungen vom Platz holen wollten.

Der vierte Platz, der noch zur direkten Qualifikation berechtigt, ist zwischen Chile, Kolumbien und Uruguay umkämpft. Der Fünftplatzierte nimmt an den interkontinentalen Entscheidungsspielen teil. Gegner dort wird ein Team aus Asien sein. Für China rückt ein Endrundenticket in immer weitere Ferne. Nach dem 1:1 gegen Oman am Donnerstag fehlen schon fünf Zähler auf den Relegationsplatz. Der in China eingebürgerte Alan, einst Stürmer von Red Bull Salzburg, stand 80 Minuten lang auf dem Platz. Dienstag muss gegen Australien - erneut am Ausweichspielort Schardscha (Vereinigte Arabische Emirate) - ein Sieg her, soll die kleine WM-Chance gewahrt bleiben.