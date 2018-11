Bremen verlor zum 2. Mal in Folge, Gladbach neuer Zweiter

Werder Bremen hat im zehnten Spiel der deutschen Fußball-Bundesliga die dritte Niederlage kassiert. Das Team von Coach Florian Kohfeldt verlor am Sonntag bei Mainz mit 1:2. Die Bremer, bei denen Florian Kainz in der 56. Minute ausgetauscht und Martin Harnik in der 72. Minute eingewechselt wurde, sind Sechster, Mainz verbesserte sich mit dem ab Minute 81 spielenden Karim Onisiwo auf Rang zwölf.

SN/APA (dpa)/Marius Becker Mönchengladbach schlug Düsseldorf 3:0