Britischer Außenminister rät LGBT-Fans zu Respekt vor Katar

Der britische Außenminister James Cleverly hat mit einer Aufforderung an LGBT-Fußballfans, sich während der WM in Katar "respektvoll" gegenüber dem Ausrichter zu verhalten, für Empörung gesorgt. "Ich glaube, mit ein wenig Flexibilität und Kompromissen an beiden Enden kann es eine sichere und aufregende Weltmeisterschaft werden", sagte der Politiker beim Sender LBC Radio. Katar versuche "sicherzustellen, dass die Menschen sie selbst sein können und den Fußball genießen".

SN/APA/AFP/DANIEL LEAL James Cleverly sorgt für Irritationen im Vereinten Königreich