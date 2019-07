Die italienische Torhüter-Legende Gianluigi Buffon kehrt nach nur einem Jahr zu seinem langjährigen Club Juventus Turin zurück.

"Ich bin sehr glücklich, nach Hause zurückzukommen", sagte der 41-jährige Fußballer nach dem Medizincheck am Donnerstag in Turin. "Heute ist der schönste Tag in meinem Leben." Laut Juventus unterzeichnete er einen Vertrag bis Ende Juni 2020.

Quelle: Apa/Dpa