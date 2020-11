Bullen erwartet gegen Bayern ein heißer Tanz

Red Bull Salzburg ist nach Abwehrproblemen unter Druck geraten. Sein Heil sucht Österreichs Meister dennoch weiterhin in der Offensive.

Elf Gegentore in drei Champions-League-Spielen sind zu viel, um ernsthafte Aufstiegsambitionen in der Gruppenphase hegen zu können. Wie schon in der letztjährigen Königsklassen-Saison, als man große Spiele gegen Liverpool und Napoli ablieferte, aber insgesamt 13 Gegentreffer kassierte, liegen die Probleme von Red Bull Salzburg in der Abwehr. Vor dem Champions-League-Hit am Mittwoch (21 Uhr) gegen Titelverteidiger Bayern München ist aber nicht nur Salzburgs Abwehrkette um Kapitän Andreas Ulmer gefordert, sondern die gesamte Mannschaft. "Verteidigung beginnt im Sturm, Angriff beim Tormann", ...