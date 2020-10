Bullen haben viel Luft nach oben: Fünf Punkte, die es zu verbessern gilt

Dieser Start in die Champions League kann Red Bull Salzburg nicht restlos zufriedenstellen.

Erstes Spiel, erster Punkt, der 900.000 Euro an UEFA-Preisgeldern in die Clubkasse von Red Bull Salzburg spült - und dennoch war nach dem 2:2 am Mittwochabend gegen Russlands Vizemeister Lok Moskau niemand richtig glücklich. Weder die Spieler noch die Trainer und schon gar nicht der Bullen-Anhang. Denn ein Traumstart war nach einem Traumtor von Dominik Szoboszlai und einer zwischenzeitlichen 2:1-Führung zum Greifen nahe. Am Ende sollte es nicht zum erhofften Auftaktsieg in der Champions-League-Gruppenphase reichen, denn Salzburg zeigte sich nicht ...