Bullen zittern um ihre Stars

Was passiert bei Fußballmeister Red Bull Salzburg nach dem Aus in der Qualifikation zur Champions League personell? Am Freitag endet die Sommertransferzeit.

Auf das Erreichen der Champions League war bei Red Bull Salzburg heuer alles ausgerichtet. Sogar auf Millioneneinnahmen aus Transfers verzichtete Österreichs Serienmeister, um mit bewährten Kräften endlich im elften Anlauf in die Königsklasse einzuziehen. Am Mittwochabend verschenkten die Bullen im Play-off gegen Roter Stern Belgrad aber eine 2:0-Führung noch und müssen sich nach dem 2:2 wieder mit dem Trostpreis Europa League begnügen.

Zwar hat Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund Abgänge bis zum Ende dieser Transferperiode ausgeschlossen. Doch er weiß auch, dass es im Fußball oft schnell gehen kann. Der eine oder andere Star aus dem Kader könnte nun doch noch einen Last-Minute-Wechsel tätigen. Am Freitag endet die Sommertransferzeit um 24 Uhr.

Dass zugleich der Schwesterclub RB Leipzig noch offensiv "an der Transferfront aktiv" sein will, wie Trainer Ralf Rangnick verriet, kann mehr als nur Zufall sein. Er plant noch immer, Salzburgs Youngster Amadou Haidara in die deutsche Bundesliga zu locken. Wahrscheinlicher ist aber beim Malier wie auch bei Stefan Lainer, Diadié Samassékou und Munas Dabbur, dass sie erst in der Winterpause wechseln.

"Es ist unser Plan, mit dieser Mannschaft weiter in den Herbst zu gehen", sagte Freund. "Im Fußball sind aber schon verrückte Sachen passiert, auch kurz vor Transferschluss." Er sei dennoch auf einen ruhigen Tag eingestellt. Dass es im Fußball aber nichts gibt, was es nicht gibt, mussten die Salzburger gegen Roter Stern Belgrad zur Kenntnis nehmen.

Das Aus durch zwei Belgrader Auswärtstore innerhalb von 77 Sekunden warf Fragen auf. Die "Salzburger Nachrichten" haben sich auf Ursachenforschung begeben.



Warum gaben die Bullen ein Spiel noch aus der Hand, das sie klar dominiert hatten?

Einen Vorsprung nur verwalten, das liegt nicht in der DNA der Salzburger. In der heimischen Liga kennen Munas Dabbur und Co. kein Erbarmen und marschieren auch bei einem sicheren Vorsprung bis in die Nachspielzeit. Das mag gut fürs Image sein, aber in einem Entscheidungsspiel muss man bereit sein, für den Erfolg auch den "schmutzigen" Weg zu gehen. Das demonstrierten die Serben: Torhüter Milan Borjan ließ sich bei 0:0 minutenlang behandeln, um das Salzburger Tempo zu brechen. Milan Pavkov riskierte sogar einen Ausschluss, feuerte damit bei 0:2 die Stimmung wieder an. Kurz danach kam die Wende.



Warum bot Marco Rose nicht Smail Prevljak von Beginn an auf?

Trotz vier Toren in zwei Spielen saß die bosnische Geheimwaffe vorerst nur auf der Bank. "Wir wollten neben Dabbur einen Tempospieler aufbieten", erklärte der Trainer seine Beweggründe. Fast wäre die Variante aufgegangen. Daka hatte zwei Mal die Führung auf dem Fuß, zeigte sich aber vor dem Tor nicht abgebrüht genug. Strafraumstürmer Prevljak hätte sich gegen die massierte Belgrader Abwehr schwergetan, auch deshalb kam der durchschlagskräftige Ray Yabo vorher als Joker in die Partie.



Warum wurde zu wenig aus den vielen Torchancen gemacht?

Patson Daka bestritt am Mittwoch sein erstes Europacupspiel von Beginn an. In der Youth League und beim Sieg des Afrika-U20-Cups zeigte der Sambier seinen Torinstinkt. Auf Toplevel fehlten dem 19-Jährigen die entscheidenden Zehntelsekunden beim Abschluss. Die übrigen Chancen resultierten vor allem aus Distanzschüssen und Standardsituationen. Salzburg agierte vor dem Tor nicht effektiv genug. Und das wird auf internationaler Ebene meist bestraft.



Warum fehlt den Salzburgern immer noch die Abgebrühtheit?

Munas Dabbur sprach es offen an: "Wir haben Fehler gemacht, die sonst nur Kinder machen." Das erinnert an Jonatan Sorianos legendäres "Kinderfußball"-Posting von 2015. Fast immer, wenn es an der Tür zur Königsklasse eng wurde, setzten sich Routine und Abgebrühtheit der Kontrahenten gegen die jugendliche Dynamik der Bullen durch. Zlatko Junuzovic war geholt worden, um diese Schwäche auszumerzen. Doch der Ex-ÖFB-Teamspieler saß am Mittwoch verletzt auf der Tribüne. Es fehlte Salzburg in einer hektischen Phase ein routinierter Profi, der ein Spiel beruhigen, führen und lenken kann.



Warum hatte Salzburg ein Auswärtsspiel im eigenen Stadion?

9000 lautstarke serbische Fans waren zumindest kein Nachteil für Roter Stern. Das stundenlange Anstellen um Tickets für Nichtabonnenten empfanden viele Salzburger als Zumutung - die Leidenschaft für ihren Herzensclub war bei den Belgrad-Anhängern größer. Dankbar nahmen die Serben das von den Salzburgern freiwillig verdoppelte Kontingent von Karten an.