Burgstaller finalisiert Wechsel zum FC St. Pauli

Guido Burgstaller spielt künftig in der 2. deutschen Fußball-Liga für den FC St. Pauli. Die Hamburger bestätigten den Wechsel des ehemaligen österreichischen Fußball-Teamstürmers am Mittwoch. Burgstaller kommt von Schalke 04 und erhält einen Vertrag bis Sommer 2023. Bei den Schalkern spielte der 31-Jährige in den Überlegungen der sportlichen Leitung keine Rolle mehr.

SN/APA (dpa)/David Inderlied Guido Burgstaller geht nach Hamburg in die 2. Liga