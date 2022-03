BVB patzt in Köln und ist wieder sechs Punkte hinter Bayern

Borussia Dortmund hat im nie so recht in Gang gekommenen Titelrennen der deutschen Fußball-Bundesliga den vielleicht entscheidenden Rückschlag hinnehmen müssen. Am Sonntag kam der BVB nur zu einem 1:1 (1:1) beim 1. FC Köln und hat nun wieder sechs Punkte Rückstand auf Bayern München. Der Serienmeister hatte am Samstag 4:0 gegen Union Berlin gewonnen. Sieben Spiele stehen noch an, darunter am viertletzten Spieltag das direkte Duell in München.

SN/APA (dpa)/Rolf Vennenbernd Beim Startelf-Comeback glücklos: BVB-Star Haaland