Celtic Glasgow - Glasgow Rangers: Auf dem Spielfeld flogen die Fäuste

Tumultartige Szenen haben sich am Sonntag im schottischen Traditions-Duell Celtic Glasgow gegen Glasgow Rangers abgespielt. Dabei flogen auch die Fäuste.

Der schottische Fußballmeister Celtic Glasgow hat das dritte Stadtderby der Saison gegen die Glasgow Rangers knapp für sich entschieden. Das Team von Trainer Neil Lennon gewann am Sonntag in einer hitzigen und hart geführten Partie mit 2:1 (1:0) und hat nun 13 Punkte Vorsprung auf den Rivalen. Odsonne Edouard (27. Minute) und James Forrest (85.) schossen im Celtic Park die Tore für die Gastgeber. Ryan Kent (63.) traf im als "Old Firm" bekannten Derby zum zwischenzeitlichen Ausgleich für die Rangers.

Nach einer Roten Karte für Alfredo Morelos (31.) aufgrund einer Tätlichkeit spielten die starken Rangers von Trainer Steven Gerrard bis zur 75. Minute in Unterzahl. Dann humpelte Celtic-Verteidiger Dedryck Boyata verletzungsbedingt vom Platz. Weil Lennon zu dem Zeitpunkt schon dreimal gewechselt hatte, bestritt Celtic die Schlussphase der Partie ebenfalls mit nur zehn Spielern. Nach dem Abpfiff kam es zu tumultartigen Szenen zwischen beiden Teams.

Rangers-Stürmer Morelos war bereits im vergangenen Derby, das die Rangers im Dezember mit 1:0 gewannen, durch unsportliches Verhalten aufgefallen, kam aber ohne Verwarnung davon. Celtic monierte damals in einer öffentlichen Mitteilung, dass Morelos auch im Nachhinein nicht bestraft wurde. Der Schiedsrichter der damaligen Partie erhielt anschließend wegen anonymer Drohungen vorläufig Polizeischutz.

