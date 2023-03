Jetzt zittern die Bayern vor Haaland

Titelverteidiger Real Madrid mit ÖFB-Teamkapitän David Alaba bekommt es im Viertelfinale der Fußball-Champions-League mit Chelsea zu tun. Das ergab die Auslosung in Nyon Freitagmittag. Zudem kommt es in der Runde der letzten Acht zum Schlager zwischen Manchester City und dem FC Bayern München.

Trainer Pep Guardiola erlebt damit ein Wiedersehen mit seinem Exclub. Torjäger Erling Haaland, der zuletzt im Achtelfinale RB Leipzig mit fünf Toren fast im Alleingang erledigte, wurde einst auch von den Bayern umworben.

Die weiteren Paarungen lauten AC Milan gegen SSC Napoli sowie Benfica Lissabon gegen Inter Mailand. Die Hinspiele finden am 11./12. April statt, die Retourpartien eine Woche später Der Sieger aus Real gegen Chelsea trifft im Halbfinale auf den Gewinner des Vergleichs zwischen Manchester und Bayern. Im zweiten Halbfinale könnte es zu einem Mailänder Derby kommen, da es der Sieger des italienischen Duells zwischen Milan und Napoli mit dem Aufsteiger aus Benfica - Inter zu tun bekommt. Die Halbfinalspiele sind für den 9./10. bzw. 16./17. Mai angesetzt, das Finale geht am 10. Juni in Istanbul im Atatürk-Olympiastadion über die Bühne.