Champions League der Frauen mit viel Rot-Weiß-Rot

Die Fußball-Königsklasse der Frauen startet diese Woche mit St. Pölten und sieben österreichischen Legionärinnen.

So viel Österreich war noch nie drin in der Fußball-Champions-League der Frauen: In der am Mittwoch startenden Gruppenphase ist Serienmeister SKN St. Pölten erstmals vertreten, dazu kommen gleich sieben ÖFB-Legionärinnen bei einigen der prominentesten Clubs Europas.

St. Pölten qualifizierte sich in einem Herzschlagfinish nach Verlängerung gegen Kuopio (FIN) für die Königsklasse. Gleich zum Auftakt wartet am Donnerstag (18.45 Uhr, live auf DAZN) ein echter Härtetest: Auswärts wartet der VfL Wolfsburg, der die deutsche Bundesliga ähnlich dominiert wie St. Pölten die österreichische. Allein zehn Spielerinnen aus dem deutschen Vizeeuropameisterteam stehen im Kader. Allen voran Alexandra Popp, die bei der EURO im Sommer dem ÖFB-Nationalteam mit ihrem Tor zum 2:0 das Viertelfinal-Aus beschert hat. "Wolfsburg ist ganz klarer Favorit in der Gruppe, alle anderen kämpfen um den zweiten Platz", sagt SKN-Trainerin Liese Brancao.

AS Roma und Slavia Prag heißen die weiteren Gegnerinnen. "Natürlich würde man gerne einmal gegen Barcelona spielen. Aber sportlich bringen uns unsere Spiele, die wir jetzt haben, mehr als gegen Barcelona und Bayern, wo man nur verteidigen kann", meinte Brancao. Das Dreierpaket für die Heimspiele gibt es für die Fans zum Vorzugspreis von 39 Euro. Kinder bis 14 Jahre und Pensionisten haben freien Eintritt.

Die Salzburger Abordnung bei den Niederösterreicherinnen hat sich deutlich vergrößert. Zusätzlich zu ÖFB-Stürmerin Steffi Enzinger aus Mittersill stieß die Stroblerin Sophie Hillebrand zum SKN, sie kann die Reise nach Wolfsburg aber verletzungsbedingt nicht mitmachen. Ihre Champions-League-Premiere erlebt Lisa Alzner aus Elixhausen als Co-Trainerin.

Österreich-Duell am Nationalfeiertag

Der zweite Spieltag kommenden Mittwoch bringt für St. Pölten - passend zum Nationalfeiertag - daheim das Duell gegen eine österreichische Legionärin. Carina Wenninger geht seit Saisonbeginn für AS Roma auf Punktejagd. Die 122-fache ÖFB-Teamspielerin liegt mit den Römerinnen in der italienischen Liga auf Platz zwei.

Wenningers Exclub Bayern München startet am Mittwoch gegen Rosengard (SWE) in die neue Saison. Sarah Zadrazil gehört zu den unverzichtbaren Schlüsselkräften beim deutschen Vizemeister. Nach dem knappen Viertelfinal-Aus in der Vorsaison gegen Paris SG wollen die Bayern-Frauen heuer mehr.

Die Pariserinnen (am Donnerstag gegen Chelsea) zählen wie jedes Jahr zu den Titelfavoritinnen, heuer erstmals mit österreichischer Beteiligung. Verteidigerin Marina Georgieva bekam bislang im Starensemble noch wenig Einsatzminuten.

Gleich bei Titelverteidiger Olympique Lyon beweisen muss sich Arsenal mit Manuela Zinsberger und Laura Wienroither. In der englischen Super League ist Torhüterin Zinsberger seit rekordträchtigen acht Spielen ohne Gegentreffer.

Nur überraschen kann der FC Zürich, der mit Marie-Therese Höbinger (derzeit verletzt) und Viktoria Pinther ebenfalls zwei ÖFB-Legionärinnen in seinen Reihen hat. Zum Auftakt empfängt der Schweizer Meister, der seine Heimspiele in Schaffhausen austrägt, Juventus Turin.