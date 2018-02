Champions-League-Duell der Superstars ging an Ronaldo

Das Duell zweier Superstars ist am Mittwoch klar an den amtierenden Weltfußballer gegangen. Cristiano Ronaldo schoss Real Madrid im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League zu einem 3:1-Heimsieg über Paris St. Germain und stellte damit seinen Rivalen Neymar in den Schatten. Der Brasilianer schaffte zwar ein Assist, konnte der Partie aber weit weniger seinen Stempel aufdrücken als Ronaldo.

SN/apa Cristiano Ronaldo. SN/apa Ronaldo tröstete seinen Kontrahenten Neymar.