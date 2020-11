Der Dienstag-Hit der Fußball-Champions-League gegen Bayern München (21.00 Uhr/live Sky) ist für Red Bull Salzburg auf gewisse Weise auch ein Ausflug zu den eigenen Wurzeln. Denn ohne die Bayern gäbe es vielleicht auch die "Bullen" nicht. Schließlich war es die Münchner Legende und Wahl-Salzburger Franz Beckenbauer, der Red-Bull-Boss Dietrich Mateschitz zum Einstieg in den Fußball motivierte. Gerade in der Anfangsphase werkte viel Personal mit Bayern-Vergangenheit in Salzburg.

SN/gepa pictures/heiko mandl 12. Juni 2006: Der heutige Bayern-Coach Hans-Dieter Flick als Salzburg-Co-Trainer bei einer Übungseinheit in Seekirchen.