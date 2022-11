Ex-Trainer von Red Bull Salzburg rocken die Königsklasse

An Glasner, Rose und Schmidt wird deutlich: In Salzburg werden nicht nur Topspieler geformt, auch für einen Trainer ist Salzburg das ideale Sprungbrett für eine Topkarriere.

Drei ehemalige Trainer von Red Bull Salzburg rücken in der Königsklasse des Fußballs immer mehr in den Blickpunkt. Oliver Glasner, der von 2012 bis 2014 als Assistenzcoach in Salzburg arbeitete, steht mit Frankfurt ebenso im Achtelfinale wie Marco Rose mir RB Leipzig und Roger Schmidt mit Benfica Lissabon. Schmidt, der Salzburg zum Double 2014 geführt hat, setzte sich mit den Portugiesen als Gruppensieger Punkt- und Torgleich vor Paris SG durch. Schmidt wusste auch gleich genau Bescheid. Die Profis Gonçalo Ramos ...