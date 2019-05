Das Finale der Fußball-Champions-League der Frauen findet 2021 im Ullevi-Stadion in Göteborg statt. Das gab UEFA-Präsident Aleksander Ceferin nach der Sitzung des Exekutivkomitees am Mittwoch in Baku bekannt. Die Schweden waren der einzige Kandidat, nachdem Prag nach einer angekündigten Bewerbung keine Unterlagen eingereicht hatte. 2020 findet das Endspiel im Stadion von Austria Wien statt.

Quelle: APA