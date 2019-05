Champions League, Finale live: Tottenham Hotspur - Liverpool

Im Finale der Fußball-Champions-League kommt es am Samstag (21 Uhr) stehen sich Tottenham Hotspur und der FC Liverpool gegenüber - verfolgen Sie das Match hier im Liveticker!

Zwei englische Spitzenteams, Topstars auf beiden Seiten und zwei dramatische Halbfinal-Auftritte - Tottenham und Liverpool strapazierten in der Vorschlussrunde die Nerven ihrer Fans.

Tottenham lag nach einer 0:1-Heimniederlage gegen Ajax im Rückspiel schon 0:2 zurück, ehe Lucas Moura mit einem Dreierpack inklusive Auswärtstorregel den Finaleinzug für die Hotspurs besiegelte. Liverpool war nach einem 0:3 bei Barcelona angezählt, ein furioser Auftritt in Anfield endete in einem 4:0-Heimsieg. Was läuft am Samstag?

Quelle: SN