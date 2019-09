Champions-League-Finali in St. Petersburg, München, London

Das Exekutivkomitee der UEFA hat am Dienstag bei seiner Sitzung in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana die Finalspiele der Fußball-Champions-League gleich für drei Jahre vergaben. Den Zuschlag für das Endspiel 2021 bekam St. Petersburg, 2022 wird der Sieger der Königsklasse in München gekürt, 2023 folgt London. Die UEFA erinnert damit an die Eröffnung des Wembley Stadions im Jahr 1923.

SN/APA (AFP)/ADRIAN DENNIS Das Wembley Stadion wird zu seinem "100er" mit einem CL-Finale geehrt