Champions League: Im Hexenkessel von Lille muss Red Bull Salzburg mutig agieren

Jungstar Karim Adeyemi und Co. wollen mit einem vollen Erfolg in Lille den erstmaligen Einzug ins Champions-League-Achtelfinale fixieren.

berichtet aus Lille Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg hat am Dienstag (21 Uhr) in Lille eine historische Chance: Läuft alles nach Plan, dann steigen die Bullen als erste heimische Mannschaft in das Achtelfinale der Champions League auf. Mit einem Sieg im Rückspiel gegen den französischen Meister würde die Truppe von Trainer Matthias Jaissle bereits vor dem letzten Gruppenspiel gegen den FC Sevilla den Einzug in die K.-o.-Phase fixieren. Bei einem Unentschieden im Norden Frankreichs dürfte Sevilla im Parallelspiel zu ...